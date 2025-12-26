Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 52 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 52 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 52/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.12.2025 und dem 24.12.2025. Stand ist der 24.12.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: CANCOM SE
CANCOM SE: -3,82 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 29: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -2,05 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 28: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -0,96 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 27: HENSOLDT
HENSOLDT: -0,54 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 26: freenet
freenet: -0,54 Prozent
Quelle: freenet
Platz 25: SAP SE
SAP SE: -0,53 Prozent
Quelle: SAP
Platz 24: Nordex
Nordex: -0,48 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 23: 1&1
1&1: -0,41 Prozent
Quelle: 1&1 AG
Platz 22: Bechtle
Bechtle: -0,37 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 21: JENOPTIK
JENOPTIK: -0,36 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 20: ATOSS Software
ATOSS Software: -0,35 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 19: Ottobock
Ottobock: -0,23 Prozent
Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Platz 18: Nagarro SE
Nagarro SE: -0,13 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 17: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 0,09 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 16: Kontron
Kontron: 0,35 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 15: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 0,37 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 14: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 0,55 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 13: QIAGEN
QIAGEN: 0,63 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 12: IONOS
IONOS: 0,75 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 11: Siltronic
Siltronic: 1,17 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 10: United Internet
United Internet: 1,73 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 9: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 1,76 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 8: TeamViewer
TeamViewer: 2,08 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 7: Drägerwerk
Drägerwerk: 2,23 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 6: Sartorius vz
Sartorius vz: 2,25 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 5: Infineon
Infineon: 2,54 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 4: SMA Solar
SMA Solar: 2,78 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 3: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 3,04 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 2: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 4,18 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 1: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 4,22 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
