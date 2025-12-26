DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.611 ±-0,0%Bitcoin74.140 +0,1%Euro1,1770 -0,1%Öl61,13 -1,9%Gold4.520 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Chartanalyse: Darauf sollten Anleger achten Chartanalyse: Darauf sollten Anleger achten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 52 im Überblick

26.12.25 18:55 Uhr
TecDAX KW 52: Die größten Gewinner und Verlierer der Woche | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 52 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.586,8 PKT -6,1 PKT -0,17%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 52

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 52/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.12.2025 und dem 24.12.2025. Stand ist der 24.12.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: CANCOM SE

CANCOM SE: -3,82 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 29: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -2,05 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 28: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -0,96 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 27: HENSOLDT

HENSOLDT: -0,54 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Wer­bung

Platz 26: freenet

freenet: -0,54 Prozent

Quelle: freenet

Platz 25: SAP SE

SAP SE: -0,53 Prozent

Quelle: SAP

Platz 24: Nordex

Nordex: -0,48 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 23: 1&1

1&1: -0,41 Prozent

Quelle: 1&1 AG

Platz 22: Bechtle

Bechtle: -0,37 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Wer­bung

Platz 21: JENOPTIK

JENOPTIK: -0,36 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 20: ATOSS Software

ATOSS Software: -0,35 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 19: Ottobock

Ottobock: -0,23 Prozent

Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Platz 18: Nagarro SE

Nagarro SE: -0,13 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 17: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 0,09 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 16: Kontron

Kontron: 0,35 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 15: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 0,37 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 14: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 0,55 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 13: QIAGEN

QIAGEN: 0,63 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 12: IONOS

IONOS: 0,75 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 11: Siltronic

Siltronic: 1,17 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 10: United Internet

United Internet: 1,73 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 9: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 1,76 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 8: TeamViewer

TeamViewer: 2,08 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 7: Drägerwerk

Drägerwerk: 2,23 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 6: Sartorius vz

Sartorius vz: 2,25 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 5: Infineon

Infineon: 2,54 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 4: SMA Solar

SMA Solar: 2,78 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 3: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 3,04 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 2: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 4,18 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 1: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 4,22 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema TecDAX

18:55Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 52 im Überblick
24.12.25Superstar SAP - so mächtig ist der letzte deutsche Gigant wirklich
23.12.25How Is The Market Feeling About SAP SE?
23.12.25Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels
23.12.25TecDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags
23.12.25Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag im Plus
23.12.25Marktüberblick: Duerr und Schaeffler gesucht
23.12.25Marktüberblick: Duerr und Schaeffler gesucht
mehr