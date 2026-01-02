DAX24.733 +0,8%Est505.898 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 +3,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.340 +1,6%Euro1,1681 -0,3%Öl61,17 +0,6%Gold4.425 +2,2%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 150 Dollar

05.01.26 15:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
381,35 EUR 5,40 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Fahrzeugauslieferungen im vierten Quartal seien niedriger als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognose (EPS) für den Elektroautobauer im Schlussquartal 2025 reduziert./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

