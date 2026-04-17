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WKN A2YN90

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Symbol TMVWF

Deutsche Bank AG

TeamViewer Hold

10:56 Uhr
TeamViewer Hold
Aktie in diesem Artikel
TeamViewer
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer von 6,5 auf 6,0 gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa wie auch global zuletzt etwas erholt, schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht das als Reaktion auf die sehr pessimistische Positionierung zu Beginn der Berichtssaison. Möglicherweise sei die Erholung aber nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Er bleibt jedenfalls selektiv und vorsichtig. Die klassischen Softwarekonzerne müssten sich weiterhin neu erfinden./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Hold

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,96 €		 Abst. Kursziel*:
21,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
5,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,88%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

10:56 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
23.03.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
16.03.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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