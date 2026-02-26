Goldman Sachs Group Inc.

Ströer SECo Neutral

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ströer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,20 Euro belassen. Das operative Quartalsergebnis sei etwas besser gewesen trotz etwas geringerer Umsätze als gedacht, schrieb James Tate am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick sei durchwachsen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER