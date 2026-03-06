DAX23.903 +2,1%Est505.827 +2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 +3,3%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.733 +3,0%Euro1,1658 +0,3%Öl91,88 +2,3%Gold5.187 +0,8%
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 52 Euro - 'Buy'

10.03.26 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
33,45 EUR -0,25 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) von 69 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognosen an den überraschend schwachen Ausblick des Werbekonzerns auf 2026 sowie konservativere Annahmen für die Folgejahre angepasst, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum neuen Kursziel habe die Aktie aber immer noch mehr als 50 Prozent Spielraum nach oben./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

