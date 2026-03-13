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Marktkap. 1,85 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
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WKN 749399

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ISIN DE0007493991

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Symbol SOTDF

Bernstein Research

Ströer SECo Market-Perform

13:01 Uhr
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
32,00 EUR -0,95 EUR -2,88%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer von 55 auf 36 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analystin Annick Maas gibt nun den Papieren des französischen Konkurrenten JCDecaux den Vorzug. Die Veräußerung von Assets abseits des Kerngeschäfts mit Außenwerbung sei bei den Deutschen wohl zunächst vom Tisch. Gerade hier habe man aber mit operativen Herausforderungen zu kämpfen. Maas reduzierte zudem ihre 2027er Gewinnprognose (bereinigtes EPS)./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Market-Perform

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
31,85 €		 Abst. Kursziel*:
13,03%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
32,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

13:01 Ströer Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Ströer Equal Weight Barclays Capital
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