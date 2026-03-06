DAX 23.808 +1,7%ESt50 5.782 +1,7%MSCI World 4.440 +0,5%Top 10 Crypto 8,9580 +0,7%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.615 +2,8%Euro 1,1629 +0,0%Öl 93,04 +3,6%Gold 5.178 +0,7%
Ströer Aktie

33,45 EUR +0,15 EUR +0,45 %
STU
Marktkap. 1,87 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

12:31 Uhr
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
33,45 EUR 0,15 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Seine gesenkten Prognosen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) trügen einem schwächeren Außenwerbegeschäft Rechnung, schrieb Marcus Diebel am Montagabend zu seiner Aktualisierung seines Bewertungsmodells. Dagegen sei er für das Geschäft mit datenbasierten Lösungen und Dienstleistungen sowie den E-Commerce-Bereich nun ein wenig zuversichtlicher./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer Overweight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,30 €		 Abst. Kursziel*:
26,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,56%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

12:31 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Ströer Equal Weight Barclays Capital
06.03.26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 52 Euro - 'Buy'
StockXperts Ströer: KI-Transformation als Ausweg?
finanzen.net Ströer-Aktie fällt wegen enttäuschender Prognose: Umsatz leicht gesteigert - Wachstum für 2026 erwartet
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert am Mittag
dpa-afx Fake-Plakate und Verspätungswetten: Satire gegen die Bahn
dpa-afx ROUNDUP: Ströer erwartet erneut stabile Ergebnisse - Aktie gibt nach
finanzen.net MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 5 Jahren gekostet
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Liam Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Sienna Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Maximilian Müller, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Ava Müller, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Anouk Müller, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Amilia Müller, buy
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
