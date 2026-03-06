Ströer Aktie
Marktkap. 1,87 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Seine gesenkten Prognosen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) trügen einem schwächeren Außenwerbegeschäft Rechnung, schrieb Marcus Diebel am Montagabend zu seiner Aktualisierung seines Bewertungsmodells. Dagegen sei er für das Geschäft mit datenbasierten Lösungen und Dienstleistungen sowie den E-Commerce-Bereich nun ein wenig zuversichtlicher./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ströer Overweight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,30 €
|Abst. Kursziel*:
26,13%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,56%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
