DAX24.143 +0,1%Est505.728 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -3,2%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.120 -1,9%Euro1,1715 +0,2%Öl61,44 -1,7%Gold4.215 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

Schneider Electric will mittelfristig Margen deutlich steigern - Aktienrückkauf

11.12.25 11:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
240,30 EUR 7,80 EUR 3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
235,40 EUR 4,10 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
123,45 EUR -1,05 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Konzern Schneider Electric legt ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro bis 2030 auf. In den kommenden fünf Jahren erwartet das Management zudem eine Steigerung der Profitabilität. Schneider Electric wolle "die Chancen der Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung

Wer­bung

jetzt und in Zukunft nutzen", sagte Konzernchef Olivier Blum im Rahmen eines Kapitalmarkttages am Donnerstag. Die Aktie notierte zuletzt 3,3 Prozent im Plus.

Der Konzern erwartet bis 2030 einen Anstieg der bereinigten Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern sowie Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) um insgesamt 2,5 Prozentpunkte. Das ist deutlich ehrgeiziger als bei der vorangegangenen Mittelfristplanung, welche eine Margen-Verbesserung von 0,5 Prozentpunkte bis 2027 vorsah.

Das bereits zuvor ausgegebene Ziel eines durchschnittlichen organischen Umsatzwachstums von jährlich 7 bis 10 Prozent wurde bis zum Jahr 2030 verlängert. Zugleich will Schneider sich von Unternehmensteilen trennen, Vermögenswerte in Höhe von 1,0 bis zu 1,5 Milliarden Euro sollen verkauft werden. Dabei strebt das Management eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von 15 bis 20 Prozent an.

Wer­bung

Schneider Electric, das in Teilen mit Siemens und dem Energietechnikkonzern Siemens Energy konkurriert, liefert unter anderem die für den Betrieb von Rechenzentren notwendige Ausrüstung. Zuletzt hatte der Konzern im dritten Quartal dank der wachsenden Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz und Netzinfrastruktur die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertreffen können./err/tav/nas

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schneider Electric

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schneider Electric

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
04.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen