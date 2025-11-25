DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.897 +0,1%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1580 +0,5%Öl62,55 -1,3%Gold4.130 -0,2%
BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Dienstagabend zu

25.11.25 20:23 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Dienstagabend zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 99,22 USD zu.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 99,22 USD. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 99,60 USD. Bei 96,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 123.404 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,27 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. 30,29 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 17,52 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 135,67 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 03.11.2025 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,77 Mrd. USD gegenüber 1,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,516 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
13:16BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
