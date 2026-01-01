Aktien Europa: Wenig Bewegung - Rohstoffwerte profitieren vom Gold-Boom

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben sich die Anleger an den europäischen Aktienmärkten zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Montag nur wenig.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,2 Prozent auf 5.936 Punkte nach. Außerhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,1 Prozent auf 10.158 Zähler zu. Für den schweizerische SMI ging es um 0,4 Prozent auf 13.100 Punkte nach unten.

In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda. Ferner dürften auch die Quartalsberichte der US-Tech-Giganten Apple, Microsoft, Tesla und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) in den nächsten Tagen große Strahlkraft haben.

Aus Branchensicht waren europaweit unter anderem Rohstoffwerte gefragt. Sie profitierten davon, dass der Goldpreis erstmals die Marke von 5.000 US-Dollar geknackt hatte. Zu den stärksten Treibern des Edelmetalls zählen geopolitische Risiken, die Käufe von Notenbanken und die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in den USA.

Mit Blick auf die Einzelwerte gerieten die Aktien von Lebensmittelproduzenten erneut unter Druck. Hintergrund ist das anhaltende und branchenweite Problem verunreinigter Babynahrung. Danone hatte am Freitag nach Börsenschluss bekannt gegeben, dass bestimmte Chargen von Säuglingsnahrung zurückgerufen werden.

Bereits am Mittwoch hatte das Problem mit Babynahrung die Anteilsscheine von Danone um mehr als acht Prozent in den Keller geschickt, nachdem die Lebensmittelbehörde von Singapur den Rückruf von Säuglingsmilch der Marke Dumex angeordnet hatte, die seit 2022 zu den Franzosen gehört. Zu Wochenbeginn nun sackten Danone-Papiere als Schlusslicht im EuroStoxx um gut vier Prozent ab. Im Sog dessen verloren Nestle (Nestlé) in Zürich knapp zwei Prozent und Reckitt (Reckitt Benckiser) in London fast drei Prozent.

Der Billigflieger Ryanair erwartet zwar nach einer Entspannung bei der Lieferung neuer Flugzeuge und einer steigenden Reiselust im laufenden Geschäftsjahr mehr Passagiere. Allerdings enttäuschte der Ergebnisausblick. Die Aktien fielen in Dublin um mehr als zwei Prozent./la/jha/