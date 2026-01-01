Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im Dezember

DOW JONES--Die Wirtschaftsaktivität in den ist im Dezember gestiegen. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) erhöhte sich auf einen Stand von minus 0,04, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den November wurde ein Indexstand von minus 0,42 genannt.

Wer­bung Wer­bung

Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verbesserte sich ebenfalls und notierte bei minus 0,23. Für den November wurde ein Wert minus 0,34 ausgewiesen.

Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau. Weist der Index einen negativen Stand auf, deutet dies auf eine Expansion unterhalb des historischen Trendniveaus hin, ein positiver Wert zeigt ein darüber liegendes Wachstum an.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 08:37 ET (13:37 GMT)