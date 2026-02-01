DAX25.046 ±0,0%Est506.069 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +2,9%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.733 +1,5%Euro1,1758 -0,1%Öl71,63 -0,4%Gold5.017 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet China-Werte BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Bayer-Aktie in Rot: Fitch senkt Ausblick auf negativ - Sieben-Milliarden-Dollar-Vergleich als Risikoherd Bayer-Aktie in Rot: Fitch senkt Ausblick auf negativ - Sieben-Milliarden-Dollar-Vergleich als Risikoherd
thyssenkrupp-Aktie zieht an: Jefferies wird zuversichtlicher thyssenkrupp-Aktie zieht an: Jefferies wird zuversichtlicher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Börse am Freitag: DAX in engen Grenzen - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?

20.02.26 09:16 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX an Nulllinie - 25.000er-Marke bleibt wichtige Hürde | finanzen.net

Vor dem Wochenende stabilisiert sich der DAX etwas. Im Angesicht geopolitischer Unsicherheiten fallen die Ausschläge zunächst gering aus.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.010,3 PKT -33,3 PKT -0,13%
Charts|News|Analysen

Nachdem es gestern für den DAX sichtlich abwärts ging, kommt es am Freitag zu einer Stabilisierung. So startete das Börsenbarometer mit einem kleinen Plus von 0,11 Prozent bei 25.070,00 Punkten in den Handel und bewegt sich anschließend um die Nulllinie.

Wer­bung

Am Mittwoch war der DAX zeitweise bis auf 25.315 Punkte geklettert, bevor er am Donnerstag wieder etwas korrigierte. Die Chartunterstützung an der Marke von 25.000 Punkten hatte aber letztlich gehalten. Grundsätzlich ist damit der Weg für die Rückkehr an sein Rekordhoch von Mitte Januar frei.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Sorgen vor US-amerikanischen Angriff auf den Iran

Es ist jedoch fraglich, wie weit sich die Anleger vor dem Wochenende aus der Deckung wagen - insbesondere angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft. Der Ölpreis steigt entsprechend. Derweil gehen die Verhandlungen um Irans umstrittenes Atomprogramm weiter. US-Präsident Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.

Wer­bung

Konjunkturdaten im Blick

Am Freitag stehen auch noch Konjunkturdaten auf der Agenda. Neben den deutschen Erzeugerpreisen am Morgen blicken Anleger auf die europäischen Einkaufsmanagerindizes am Vormittag. "Die Erwartungshaltung ist, dass es per saldo leichte Verbesserungen der Stimmungslage geben wird", schrieben dazu am Morgen die Experten der Landesbank Helaba. In den USA liege dann später der Fokus auf der ersten Schätzung des BIP-Wachstums im vierten Quartal. Eine Wachstumsrate von annualisiert rund 3 Prozent würde nach Helaba-Einschätzung nicht dazu beitragen, die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed zu forcieren.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com