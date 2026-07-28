UBS Aktie
Marktkap. 139,66 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 2,32%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Franken belassen. Vor dem Hintergrund hoher Erwartungen habe die Schweizer Großbank eine solide Geschäftsentwicklung gemeldet, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Analyst lobte die durch die Bank starken Resultate und hält die Langfrist-Story weiterhin für positiv./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Overweight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
44,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
45,88 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,58 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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