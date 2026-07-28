JP Morgan Chase & Co.

UBS Overweight

13:26 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Franken belassen. Vor dem Hintergrund hoher Erwartungen habe die Schweizer Großbank eine solide Geschäftsentwicklung gemeldet, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Analyst lobte die durch die Bank starken Resultate und hält die Langfrist-Story weiterhin für positiv./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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