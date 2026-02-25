ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Allianz auf 'Neutral' - Ziel 404 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 404 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn des vierten Quartals 2025 habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Andrew Baker am Donnerstag. Das Interesse der Anleger dürfte sich auf die Ertrags- und Margentrends in der Schaden/Unfall-Versicherung konzentrieren./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

