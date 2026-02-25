DAX25.192 +0,1%Est506.188 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +1,9%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.178 +1,1%Euro1,1798 -0,1%Öl70,48 -0,7%Gold5.188 +0,5%
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Allianz auf 'Neutral' - Ziel 404 Euro

26.02.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
378,00 EUR -3,90 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 404 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn des vierten Quartals 2025 habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Andrew Baker am Donnerstag. Das Interesse der Anleger dürfte sich auf die Ertrags- und Margentrends in der Schaden/Unfall-Versicherung konzentrieren./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Allianz

Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz

Analysen zu Allianz
