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Bernstein Research

Siemens Energy Outperform

11:51 Uhr
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy anlässlich einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Aus den Kommentaren des Managements lasse sich ableiten, dass der Auftragseingang des Energietechnikkonzerns in den Sparten Gas Services und Grid Technologies deutlich über den Konsensprognosen liegen könnte, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
164,80 €		 Abst. Kursziel*:
27,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
165,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,15%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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