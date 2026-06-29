Bernstein Research

Siemens Energy Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Pre-Close-Call auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Vor den am 5. August erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal habe der Energietechnikkonzern in einer Telefonkonferenz über Trends informiert und wichtige Aussagen gemacht, schrieb Alasdair Leslie in einer am Montagabend vorliegenden Studie. Der Analyst sprach von einem positiven Grundtenor. Aus dem Gesagten lasse sich ableiten, dass die Auftragseingänge sowohl in der Sparte Gas Services als auch bei Grid Technologies über den Konsensprognosen liegen könnten./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG