DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -2,1%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.028 +1,4%Euro1,1855 -0,3%Öl66,31 ±0,0%Gold5.092 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 adidas A1EWWW BASF BASF11 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen überwiegend in Rot -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar
Top News
Haben passive ETFs ausgedient? Aktive Strategien erobern den Markt Haben passive ETFs ausgedient? Aktive Strategien erobern den Markt
Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.) Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Analyse: Grenzüberschreitende Meeres-Windparks senken Kosten

26.01.26 08:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
33,80 EUR 0,32 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
143,05 EUR 0,20 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vestas Wind Systems A-S
24,17 EUR 0,11 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Einer Analyse nach kann der grenzüberschreitende Ausbau von Windparks in Nord- und Ostsee die Energiewende günstiger machen. Der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) schätzt, Kosten von mehreren Milliarden Euro könnten vermieden werden. Der BWO hatte das Fraunhofer-Institut Iwes in Bremerhaven mit der Untersuchung beauftragt.

Wer­bung

Die Bundesregierung will die Leistung der Windräder auf See bis 2045 von 9,2 auf 70 Gigawatt steigern. Die Fraunhofer-Wissenschaftler haben untersucht, welche Effekte sich ergeben, wenn Windparks zum Erreichen des Ziels nicht allein in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone errichtet werden.

Dazu haben sie zwei Szenarien erdacht: Im ersten Szenario stammen 10 Gigawatt Leistung aus Windparks in der dänischen und schwedischen Wirtschaftszone, im zweiten sind es 20 Gigawatt.

Laut BWO setzt die Analyse voraus, dass die Windparks ausschließlich an das deutsche Stromnetz angeschlossen werden. "Erforderlich sind dafür bilaterale Vereinbarungen", heißt es. Die Vereinbarungen müssten Unternehmen ermöglichen, dänische und schwedische Flächen zu nutzen.

Wer­bung

Je nach Szenario können im Vergleich zum alleinigen Ausbau in der deutschen Wirtschaftszone 6 bis 13 Prozent höhere Stromerträge erzielt werden, wie aus der Kurzfassung der Analyse hervorgeht. Trotz höherer Bau- und Wartungskosten lohne der grenzüberschreitende Ausbau sich finanziell.

Warum wären Stromerträge in einem solchen Fall höher? Der BWO argumentiert, es gebe mehr Platz, die Anlagen aufzustellen. Größere Abstände führen zu höherer Produktion, weil die Anlagen sich nicht gegenseitig beeinträchtigen. Zudem habe Dänemark ertragreiche Windstandorte./lkm/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Siemens Energy BuyUBS AG
22.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Siemens Energy BuyUBS AG
22.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.01.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen