Merz: Ausstieg aus Kernenergie in Deutschland unumkehrbar

10.03.26 14:52 Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat den Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland als unumkehrbar bezeichnet. Der CDU-Chef sagte nach einem Treffen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis, er persönlich teile die Einschätzung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diese hatte gesagt, die Abkehr von der Atomkraft sei ein strategischer Fehler gewesen. Die Bundesregierungen zuvor hätten entschieden, aus der Kernenergie auszusteigen, sagte Merz. "Der Beschluss ist irreversibel. Ich bedauere das, aber es ist so."

Die Bundesregierung konzentriere sich darauf, die Energiepolitik zu optimieren, sagte Merz. Die Netze müssen ausgebaut und das Energieangebot vergrößert werden.

Die Bundesregierung setzt unter anderem auf den Bau neuer Gaskraftwerke. Sie sollen den Ausbau der erneuerbaren Energien flankieren und als "Backups" dienen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht./hoe/DP/stw

