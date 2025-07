Erfolg zu groß?

Die Xiaomi-Aktie hat am Donnerstag kräftig Federn lassen müssen. Hintergrund ist dabei ausgerechnet der anhaltende Erfolg im E-Auto-Segment.

• Xiaomi-Aktie verliert trotz jüngster Erfolge

• Lieferengpässe beim Elektro-SUV YU7

• Internationale Expansion geplant



3,41 Prozent auf 58,10 HKD verlor die Xiaomi-Aktie am Donnerstag im Handel in Hongkong und gehörte damit zu den schwächsten Werten am Markt.

Hohe Nachfrage belastet die Aktie

Dabei ist es ausgerechnet der jüngste Erfolg im E-Auto-Segment, der dem Elektronikkonzern aus Fernost in die Parade fährt. Denn der Elektro-SUV YU7 hat nach seiner Vorstellung derart hohe Vorbestellungszahlen eingefahren, dass das Unternehmen die hohe Nachfrage wohl nicht bedienen kann. Bis zu 60 Wochen sollen die Vorbesteller auf ihre Fahrzeuge warten, wie unlängst bekannt wurde. Was vielen Kunden besonders negativ aufstößt: Xiaomi erstattet geleistete Anzahlungen nicht zurück, obwohl viele Fahrzeuge voraussichtlich erst 2026 ausgeliefert werden können.

Expansion geplant

Vor diesem Hintergrund wirkt eine eigentlich positive Unternehmensmeldung als zusätzlicher Belastungsfaktor: Xiaomi plant nämlich einem Bericht von Reuters zufolge, ab 2027 auch den Verkauf von Fahrzeugen außerhalb Chinas, wie Lei Jun, CEO des Smartphone-Herstellers, der zum Elektrofahrzeug-Hersteller wurde, am Mittwoch in einem Livestream erklärte.

Zwar räumte er ein, dass sich das Unternehmen angesichts der guten Auftragslage für die Modelle SU7 und YU7 zunächst auf seinen Heimatmarkt konzentrieren müsse, was auch der Grund dafür sei, dass Auslandslieferungen erst im übernächsten Jahr angepeilt werden sollen, bei Anlegern kam die Nachricht aber offenbar trotzdem negativ an.

Viele Kommentatoren hätten während des Livestreams nach den langen Wartezeiten und dem Produktionsanlauf gefragt, der Firmenmanager habe sich diesbezüglich aber bedeckt gehalten. "Wir werden uns bemühen, die Kapazitäten zu erhöhen", wird Lei von Reuters lediglich zitiert.



