Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 6,50 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 6,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 6,45 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 12.166 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 13,85 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 284,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 27.05.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,47 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie eingefahren. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 118,99 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 27.08.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,57 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

