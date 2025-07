Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,2 Prozent auf 6,53 EUR.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,2 Prozent auf 6,53 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 6,45 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 6,50 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 64.587 Xiaomi-Aktien.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 11,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 1,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 27.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,99 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.08.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,58 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

