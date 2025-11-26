GNW-News: BioNTech informiert über Fortschritte im Rahmen des Umtauschangebots für CureVac-Aktien und weist auf Ablauf des Angebots am 3. Dezember 2025 um 15...

Werte in diesem Artikel

^* Ablauf des Angebots am 3. Dezember 2025 um 15 Uhr MEZ (9:00 Uhr EST);

CureVac-Aktionärinnen und -Aktionären wird empfohlen, ihre Aktien aufgrund

operativer Fristen bis spätestens 3. Dezember 2025, 0:00 Uhr MEZ (2.

Dezember 2025 um 18:00 Uhr EST) anzudienen

* Ermittlung des Umtauschverhältnisses von 0,05363 einer BioNTech American

Depositary Share (?ADS") je CureVac-Aktie auf Grundlage des

volumengewichteten Durchschnittskurses der BioNTech-ADSs über die zehn

Handelstage bis einschließlich 25. November 2025

* CureVac-Aktionärinnen und -Aktionäre haben auf ihrer außerordentlichen

Hauptversammlung am 25. November 2025 die für BioNTechs Umtauschangebot

relevanten Beschlüsse genehmigt

MAINZ, Deutschland, 26. November 2025 - BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") gab heute

bekannt, dass den erforderlichen Beschlussvorlagen für ihr Umtauschangebot

(exchange offer, das?Angebot") für alle ausstehenden Aktien der CureVac N.V.

(Nasdaq: CVAC,?CureVac") auf der außerordentlichen Hauptversammlung von CureVac

am 25. November 2025 zugestimmt wurde. Auf der außerordentlichen

Hauptversammlung stimmten über 99,16 % der CureVac-Aktionärinnen und -Aktionäre

für die das Angebot betreffenden Beschlüsse. BioNTech geht davon aus, das

laufende Angebot so bald wie möglich abzuschließen.

CureVac-Aktionärinnen und -Aktionären wird empfohlen, ihre Aktien bis spätestens

Mittwoch, 3. Dezember 2025, 0:00 Uhr MEZ (Dienstag, den 2. Dezember 2025, um

18:00 Uhr EST) anzudienen, um eine fristgerechte Verarbeitung vor dem geplanten

Ablauf des Angebots am Mittwoch, den 3. Dezember 2025, um 15 Uhr MEZ (9:00 Uhr

EST) zu gewährleisten. Obwohl das Angebot formal erst am 3. Dezember 2025 um 15

Uhr MEZ (9:00 Uhr EST) ausläuft, erfordern operative Fristen bei der zentralen

Wertpapier-Verwahrungsstelle (Depository Trust Company) und bei der

Umtauschstelle, dass die Aktien bereits bis 0:00 Uhr MEZ am 3. Dezember 2025

(18:00 Uhr EST am 2. Dezember 2025) angedient werden. Es gelten keine Verfahren

für eine garantierte Lieferung (guaranteed delivery).

Unter der Annahme, dass das Angebot am 3. Dezember 2025 um 15 Uhr MEZ (9:00 Uhr

EST) ausläuft, beträgt das Umtauschverhältnis 0,05363 einer BioNTech-ADS pro

CureVac-Aktie. Diese Berechnung des Umtauschverhältnisses basiert auf dem

volumengewichteten Durchschnittskurs einer BioNTech-ADS, wie er an der Nasdaq

für jeden der zehn aufeinanderfolgenden Handelstage bis einschließlich 25.

November 2025 festgestellt wurde, das heißt 101,88 $. Sollte das Angebot

verlängert werden, wird BioNTech das Umtauschverhältnis auf Grundlage der neuen

voraussichtlichen Angebotsfrist neu berechnen und das aktualisierte

Umtauschverhältnis mittels einer Pressemitteilung bekanntgeben.

CureVac-Aktionärinnen und -Aktionäre, die ihre Aktien über ein Brokerhaus, eine

Bank oder einen sonstigen Beauftragten halten, sollten ihre Aktien durch

entsprechende Anweisungen an ihren Broker, ihre Bank oder einen sonstigen

Beauftragten andienen. Andere CureVac-Aktionärinnen und -Aktionäre können ihre

Aktien gemäß den Anweisungen im Übermittlungsschreiben (Letter of Transmittal)

andienen, das am 21. Oktober 2025 versendet wurde. CureVac-Aktionärinnen und

-Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können sich an

Georgeson LLC, die Informationsagentur für das Angebot, wenden. Sie ist

telefonisch erreichbar unter +1 888 686-7195 (gebührenfrei in den Vereinigten

Staaten) oder +1 732 353-1948 (R-Gespräch), oder via E-Mail an

Curevacoffer@georgeson.com (mailto:Curevacoffer@georgeson.com). Nach dem

Zeitpunkt der Annahme der im Rahmen des Angebots angedienten CureVac-Aktien

durch BioNTech wird BioNTech gemäß Rule 14d-11 des Securities Exchange Act von

1934 in der jeweils gültigen Fassung (?Exchange Act") eine Nachangebotsfrist

(Subsequent Offering Period) gewähren, die mindestens zehn Geschäftstage umfasst

(berechnet gemäß Rule 14d-1(g)(3) unter dem Exchange Act).

Das Angebot steht unter der Bedingung, dass BioNTech eine Anzahl von CureVac-

Aktien erhält, die gültig angedient und nicht ordnungsgemäß zurückgezogen

wurden, sodass BioNTech bei Abschluss des Angebots mindestens 80 % der

ausgegeben und im Umlauf befindlichen CureVac-Aktien erwerben kann (die

?Mindestannahmebedingung"). Wenn alle Angebotsbedingungen außer der

Mindestannahmebedingung erfüllt sind und BioNTech das Angebot viermal oder öfter

verlängert hat, kann BioNTech sich entscheiden, die Mindestannahmebedingung auf

75 % der ausgegeben und im Umlauf befindlichen CureVac-Aktien zu senken. In

diesem Fall wird das Angebot um mindestens zehn Geschäftstage verlängert.

Nach Ablauf der Nachangebotsfrist werden die Parteien baldmöglichst die Nach-

Angebots-Reorganisation einleiten. Wenn alle Bedingungen erfüllt oder aufgehoben

sind, führt die Nach-Angebots-Reorganisation dazu, dass nicht andienende

Inhaberinnen und Inhaber von CureVac-Aktien im Rahmen der Umstrukturierung

(anstelle des Angebots) BioNTech-ADSs (und/oder Barausgleichszahlungen für

Bruchteile von BioNTech-ADSs) erhalten, welche in der Regel einer

niederländischen Dividendenquellensteuer von 15 % unterliegen.

Im Hinblick auf das öffentliche Angebot von BioNTech-ADSs an die CureVac-

Aktionärinnen und -Aktionäre in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien,

den Niederlanden und Spanien gemäß dem EU-Prospekt (wie nachstehend aufgeführt),

stellt die Bekanntgabe des Umtauschverhältnisses eine Preismitteilung im Sinne

von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils geltenden Fassung

dar.

Weitere Informationen und eine vollständige Beschreibung der oben genannten

Zusammenfassung finden Sie im Umtauschangebots-Prospekt, im EU-Prospekt oder im

britischen Ausnahmedokument (jeweils wie unten angegeben).

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives

Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und

andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert

eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,

um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-

Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-

Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen

abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-

Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten

erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-

Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-

Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet

Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten

Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol

Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der

Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=CXfWe-

cxAKDtFerVyXFjF315HMzsnXdFlELhQZ7HUC5G_qhCuO9_THG9opVxMO6kyCQgqeXIBSTdF0IQ95uUhP

3O4Rn3Ud198KHEtaSd4VQ=).

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Dieses Dokument enthält?zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete

Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie?potenziell",?kann",?wird",

?plant",?könnte",?würde",?erwartet",?strebt an",?in der Erprobung",

?Pipeline",?zu übernehmen",?Entwicklung",?einschließlich",?verpflichtet"

oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen

beinhalten unter anderem Aussagen über die Fähigkeit von BioNTech und CureVac,

das im Kaufvertrag vorgesehene Angebot und weitere Transaktionen (einschließlich

der Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Vollzug des darin

vorgesehenen Angebots sowie die weiteren im Kaufvertrag festgelegten Bedingungen

zu erfüllen) abzuschließen; den erwarteten Zeitplan für den Abschluss der

Transaktionen; die angestrebten Vorteile der geplanten Transaktionen; das

Potenzial und die Kapazität von BioNTech nach Abschluss der Transaktion; und die

potenziellen Auswirkungen der geplanten Transaktionen auf BioNTech und CureVac.

Viele dieser Risiken und Unsicherheiten liegen außerhalb des Einflussbereichs

von BioNTech oder CureVac. Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen,

dass derartige zukunftsgerichtete Aussagen auf den derzeitigen Erwartungen und

Annahmen von BioNTech oder CureVac hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basieren

und keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und mit Risiken und

Unsicherheiten verbunden sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass die

Bedingungen für den Vollzug der Transaktionen im erwarteten Zeitrahmen oder

überhaupt erfüllt werden. Sollten sich zugrunde liegende Annahmen als

unzutreffend erweisen oder Risiken bzw. Unsicherheiten eintreten, können die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

beschriebenen abweichen. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese

Aussagen gesetzt werden.

Die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf:

Unsicherheiten in Bezug auf den Zeitplan des Angebots und die anschließende

organisatorische Umstrukturierung von CureVac; Unsicherheiten darüber, wie viele

Aktionärinnen und Aktionäre von CureVac ihre Aktien im Rahmen des Angebots

andienen werden; das Risiko, dass konkurrierende Angebote oder

Übernahmevorschläge unterbreitet werden; die Möglichkeit, dass verschiedene

Bedingungen für den Vollzug des Angebots und der im Kaufvertrag vorgesehenen

Transaktionen nicht erfüllt oder aufgehoben werden; die Möglichkeit einer

Beendigung des Kaufvertrags; die Fähigkeit, erforderliche behördliche

Genehmigungen zu erhalten oder diese zu akzeptablen Bedingungen oder innerhalb

des erwarteten Zeitrahmens zu erhalten; die Auswirkungen von Störungen durch die

im Kaufvertrag vorgesehenen Transaktionen und die Auswirkungen der Ankündigung

und des ausstehenden Vollzugs dieser Transaktionen auf das operative Geschäft

von BioNTech und/oder CureVac, einschließlich möglicher Auswirkungen auf ihre

Beziehungen zu Mitarbeitenden, Geschäftspartnern oder zuständigen Behörden; das

Risiko, dass das Angebot oder die weiteren im Kaufvertrag vorgesehenen

Transaktionen mit höheren Kosten verbunden sind als ursprünglich angenommen; das

Risiko, dass Klagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder den im Kaufvertrag

vorgesehenen anderen Transaktionen zu erheblichen Kosten für Verteidigung,

Entschädigung und Haftung führen können; eine Ablenkung des Managements von

laufenden Geschäftsaktivitäten und -chancen infolge des Angebots, der weiteren

im Kaufvertrag vorgesehenen Transaktionen oder aus anderen Gründen; allgemeine

Branchenbedingungen und Wettbewerb; allgemeine politische, wirtschaftliche und

geschäftliche Rahmenbedingungen, einschließlich Zinssätzen, Inflation, Zoll- und

Wechselkursschwankungen; die anhaltenden Konflikte zwischen Russland und der

Ukraine sowie im Nahen Osten; die Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen und

Veränderungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Ländern und Regionen

außerhalb Europas, einschließlich in Bezug auf steuerliche Angelegenheiten; die

Auswirkungen gesetzlicher Vorgaben für die pharmazeutische Industrie und

gesundheitspolitischer Regelungen in den Vereinigten Staaten, Europa und anderen

Regionen; individuelle Verschreibungspräferenzen von Ärztinnen und Ärzten und

Patientinnen und Patienten; Wettbewerb durch andere Produkte; Herausforderungen

und Unsicherheiten, die mit der Entwicklung neuer Produkte verbunden sind; die

Fähigkeit, geistige Eigentumsrechte zu sichern oder aufrechtzuerhalten; Fragen

der Produktsicherheit, Qualität, Datenintegrität oder Herstellung sowie

potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen Datensicherheits- oder

Datenschutzvorgaben.

Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernehmen weder BioNTech noch CureVac

eine Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichtete Aussagen öffentlich zu

aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder aus anderen Gründen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

beschriebenen abweichen, sind im jeweiligen Jahresbericht (Form 20-F) von

BioNTech und CureVac für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr

aufgeführt, jeweils in der durch nachfolgende Einreichungen bei der SEC

angepassten Fassung. Diese Unterlagen sind auf der Website der SEC

unter www.sec.gov (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=CXfWe-

cxAKDtFerVyXFjF2DhxvSzXktP7nNcddIXRZXNEPZ8DtU1dfMQxX6LrO3LBeZYamkmDbdIEMHGv9KEOZ

kQc3u6h9EpYGh0yhy4ZdtVaD4KAFK758fA67HGZaZariStCNRDfj27SzdXZ6wyxrODWJD5-

AxVvYRi9Pg9ebRXLL6u5xPHQQh4DIo568GTvSczsRtnaNcfcInX5ahVQV5WRARYhr_P2tN-

4i93R2w=) verfügbar.

Hinweis für Anlegerinnen und Anleger sowie Inhaberinnen und Inhaber von

Wertpapieren

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Es

findet kein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung statt, in der ein

solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der

Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen

Rechtsordnung unzulässig wäre. In Zusammenhang mit dem Angebot hat BioNTech eine

Registrierungserklärung (Registration Statement) als Form F-4 und Änderungen

dazu (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend die?Registrierungserklärung"

genannt) bei der SEC eingereicht, einschließlich eines

Umtauschangebotes/Wertpapierprospekts (der?Umtauschangebot-Prospekt") zur

Registrierung der Ausgabe von BioNTech-ADSs gemäß dem Securities Act von 1933 in

der jeweils gültigen Fassung. Die Registrierungserklärung ist in Kraft getreten.

Darüber hinaus hat BioNTech bei der SEC eine Erklärung zum Übernahmeangebot als

Tender Offer Statement on Schedule TO (?Schedule TO") eingereicht, das als

Anlagen den Umtauschangebots-Prospekt, ein Formular für ein

Übermittlungsschreiben und andere übliche Begleitdokumente enthält. CureVac hat

eine Aufforderung/Empfehlungserklärung als Solicitation/Recommendation Statement

on Schedule 14D-9 (?Schedule 14D-9") in Bezug auf das Umtauschangebot bei der

SEC eingereicht. Das Angebot hat begonnen. Die Aufforderung und das Angebot,

CureVac-Aktien einzutauschen, erfolgt ausschließlich gemäß des Schedule TO und

dem zugehörigen Umtauschangebots-Prospekt oder dem EU-Prospekt oder dem

britischen Ausnahmedokument (UK exemption document) (jeweils wie nachstehend

aufgeführt). Dieses Material stellt keinen Ersatz für den Umtauschangebot-

Prospekt, den Schedule TO, den Schedule 14D-9, die Registrierungserklärung oder

für irgendein anderes Dokument dar, das BioNTech oder CureVac bei der SEC

eingereicht haben oder einreichen könnten und den Aktionärinnen und Aktionären

von CureVac im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion übermittelt haben oder

übermitteln könnten.

BEVOR ANLEGERINNEN UND ANLEGER VON CUREVAC EINE INVESTITIONSENTSCHEIDUNG ODER

EINE ENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT TREFFEN, WIRD IHNEN DRINGEND

EMPFOHLEN, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG, DEN UMTAUSCHANGEBOT-PROSPEKT, DEN

?SCHEDULE TO" (EINSCHLIESSLICH DES UMTAUSCHANGEBOT-PROSPEKTS, DES ZUGEHÖRIGEN

ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND ANDERER ANGEBOTSUNTERLAGEN) UND?SCHEDULE 14D-9",

DEN EU-PROSPEKT (SOFERN RELEVANT), DAS BRITISCHE AUSNAHMEDOKUMENT (SOFERN

RELEVANT), JEWEILS IN DER GEÄNDERTEN ODER ERGÄNZTEN FASSUNG, SOWIE ANDERE

RELEVANTE DOKUMENTE SORGFÄLTIG ZU LESEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER

BIONTECH, CUREVAC UND DIE GEPLANTEN TRANSAKTIONEN ENTHALTEN, DIE

WERTPAPIERINHABERINNEN UND -INHABER BERÜCKSICHTIGEN SOLLTEN.

Anlegerinnen und Anleger können kostenlos Kopien der Registrierungserklärung,

des Umtauschangebot-Prospekts, des?Schedule TO" und des?Schedule 14D-9" in der

jeweils gültigen Fassung sowie andere relevante Dokumente, die von BioNTech und

CureVac bei der SEC eingereicht wurden, auf der Website der SEC,

unter http://www.sec.gov

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6EfnJF4o4dULHHRe4EnnFOc2MYKnCDN5cT-

Tp--gXHUE88LwSGMIWZA7Qd48OgiWWwrU0uRaeOTbZQaOa4miQ7k9_AFiOth06dq5hFk3WmzQfCHxRUa

cLnghBqP9KYg8LSurAR-LwXyTkgtfkokyBtrNBJXDgi4NLDEeSoeszwWWSNIj_wmEcsGl1D99_q9Z2Kb

APEO2xVFjGXCZdQ71e7XJMoeUNKBBV0cyIkVGTJr7r0msdOPE8ypX_fXwL1rMTaKjqJcVX8ynuusdwjM

cAg==), oder kostenlos auf der Website von BioNTech (https://www.biontech.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6EfnJF4o4dULHHRe4EnnFEPZjgOw1NCIwJgH

Iqg5oqBgvIczSWvyJJy8aLd5boMYxNTBOpFpMPU6ZgiewnEakwkWs7xVDXzLAaEi-9dd2CU=)) oder

durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von BioNTech

unter investors@biontech.de

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=hep6ZY8n6nmSt4UAlw9bfbVoyYBzn7buL-

NWUpBHJ9NsqlMDsOaVg33MRmkvfuWcHm-

AsL_ZQUOJNTPR5cHTzoEKOrxrcgvIWcrE6crT1lzBsSsMGJfo2S7UrM74cUxhSjZ7WkN1ZV6eYs42eUB

umt8NLOCKAvoDmjRDbtw7ow2L2yr_5Didtu7SrxkUDxFh9O_6L8oRjxxfB7GTaOoeWLZJ_JdZXXWx6Bu

NlYOAJ2urbuyKyiv0ob6gt8sMbKpvG6uLOt0AqWaZZDpmVB0b3A==) einsehen. Diese Dokumente

sind auch kostenlos auf der Website von CureVac (https://www.curevac.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6EfnJF4o4dULHHRe4EnnFOcllaKfvV9knVV3

ELEBfsY0xpXjds0J2U73OPbDQDyZ9edOkwQ_p3i5tNs-

fZpyLGhJ0qai4vtywV5ZGuEVhbKDeQwsZZDOfzOmep7VBr3luI65VrpmNcRGuzDIxf7mn01MdG-

gvXCpnwQFn0DJSqL3ceiRga1LqhchhusW1gmlB2jkUjVMW--Uogn983rT-zxQdkyN0EEqntbj_DZn7eV

k-frv74zgPh-xD0RixwI0kOlhihOQ4BwJFftysXumZOjBB1SeDi3o7dZUipKXi_U=)) verfügbar,

oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von CureVac

unter communications@curevac.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=7I8__-_nAs7N0F-

DF3XAQLpeqZUMWqB0ZYs5ZBirpkQ-OarMbZe25yofxKhGgV3g_7Uu1uQLtstrkJPw74aM89Rw116v_-

GcapPfwGWs2ucGkllEU60UQVXAN7q5hb4jRJ_8jyyV-

9jKN8EjVIb3nOFTkrtVZHXDSpS1mXGPt0k0CQiecVuXsouIR0SXSwuPek_lmkQRxXrRdrZk6jIBB37lk

v8wEksRKrbLpwHeeLJLzcXVZ5SY1ITbW7t8WCgrUhEFNYw1LZP3jDmHWrFeBIu2gc4fNFn3xqYAQjwXf

rs08JheilBq4heKPv__CcAw). Alle Dokumente sind auch bei Georgeson LLC, der

Informationsagentur für das Angebot, erhältlich: +1 888 686-7195 (gebührenfrei

in den Vereinigten Staaten), +1 732 353-1948 (R-Gespräch)

oder Curevacoffer@georgeson.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Z7IpfStKWJUNgzQ0caQsPZ8ZOU0OtBpT8kVK

c2L4iPVVQBcKdGDkqlrDgmVBJseLCM-

OEg9enT09dCNQtCKgwhufqJCZ7WsiF8HIUxbBRIBCYxaYNNP69wclWYWW2bND).

Europäischer Wirtschaftsraum (European Economic Area,?EEA")

Im Hinblick auf das öffentliche Angebot von BioNTech-ADSs an die Aktionärinnen

und Aktionäre von CureVac in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den

Niederlanden und Spanien stellt dieses Dokument Werbung im Sinne der Verordnung

(EU) 2017/1129 in ihrer geänderten Fassung (die?Prospektverordnung") dar. In

Bezug auf das öffentliche Angebot von BioNTech-ADSs an Aktionärinnen und

Aktionäre von CureVac in der Schweiz stellt dieses Dokument Werbung gemäß

Artikel 68 des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018 (das

?FIDLEG") dar. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von BioNTech-ADSs

oder Aktien von BioNTech dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt (der?EU-

Prospekt"), der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen der

Zusammenfassung und etwaigen Nachträgen kostenlos auf der Website von BioNTech

(https://investors.biontech.de/eea-switzerland-disclaimer

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6EfnJF4o4dULHHRe4EnnFJ8XwBEl8HS790nX

9NUKmLuyTw3qi7_8Uth2tPU5mAl2te-dnZ2at_VCwTSdk1TZegycPGlaS9UcYKIHPjL0Jz-

n_gJUGaMY8UrMdt0H3OLcxPwjQsg8ST4z3R3wK4RYIopg9bFMCTE0zFUPR3-

E5H5gqGa2MW7q3MnEpPXTDKa8)) verfügbar ist. Der EU-Prospekt wurde von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und gilt daher in der

Schweiz als von der Prüfstelle der SIX Exchange Regulation Ltd. gemäß dem FIDLEG

genehmigt. Die Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als Empfehlung für eine Anlage in

BioNTech-ADSs oder Aktien von BioNTech zu verstehen.

In Bezug auf jeden Staat, der Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen

Wirtschaftsraum ist (ein?relevanter Mitgliedstaat"), wird das im EU-Prospekt

vorgesehene Angebot zum Umtausch aller CureVac-Aktien gegen BioNTech-ADSs nicht

in diesem relevanten Mitgliedstaat unterbreitet, außer wie nachstehend

dargelegt. BioNTech-ADSs wurden und werden nicht in einem anderen relevanten

Mitgliedstaat als Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden

und Spanien auf der Grundlage des EU-Prospekts öffentlich angeboten. Ausgenommen

hiervon sind Fälle, in denen BioNTech-ADSs jederzeit in einem relevanten

Mitgliedstaat unter den folgenden Ausnahmen gemäß der Prospektverordnung

öffentlich angeboten werden können: (i) an qualifizierte Anleger im Sinne von

Artikel 2 lit. (e) der Prospektverordnung, (ii) an weniger als 150 natürliche

oder juristische Personen (mit Ausnahme von qualifizierten Anlegern im Sinne von

Artikel 2 lit. (e) der Prospektverordnung) oder (iii) unter anderen Umständen

gemäß Artikel 1 Absatz 4 der Prospektverordnung, vorausgesetzt, dass ein solches

Angebot (wie in den Klauseln (i) bis (ii) dargelegt) von BioNTech-ADSs nicht

dazu führt, dass BioNTech gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung einen Prospekt

veröffentlichen oder gemäß Artikel 23 der Prospektverordnung einen Prospekt

ergänzen muss.

In Bezug auf die Schweiz basiert das öffentliche Angebot von BioNTech-ADSs in

der Schweiz auf dem EU-Prospekt, der als von der SIX Exchange Regulation Ltd.

genehmigt, registriert und hinterlegt gilt, oder andernfalls auf den im FIDLEG

und der Schweizer Finanzdienstleistungsverordnung vom 6. November 2019

festgelegten Ausnahmen.

Anlegerinnen und Anleger in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den

Niederlanden und Spanien sowie Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz sollten

BioNTech-ADSs ausschließlich auf der Grundlage des EU-Prospekts (einschließlich

der darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente und etwaiger Nachträge, sofern

vorhanden) in Bezug auf die BioNTech-ADSs erwerben und den EU-Prospekt

(einschließlich aller darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente und etwaiger

Nachträge, sofern vorhanden) sorgfältig lesen, um die potenziellen Risiken und

Chancen einer Anlageentscheidung in BioNTech-ADSs vollständig zu verstehen. Eine

Anlage in BioNTech-ADSs ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich

des vollständigen Verlusts der ursprünglichen Anlage.

Vereinigtes Königreich (United Kingdom,?UK")

Im Hinblick auf das öffentliche Angebot von BioNTechs-ADSs an CureVac-

Aktionärinnen und -Aktionäre im Vereinigten Königreich (United Kingdom,?UK")

hat BioNTech ein britisches Ausnahmedokument (UK exemption document) für die

Zwecke der Prospektverordnung EU 2017/1129 veröffentlicht, wie diese aufgrund

des European Union (Withdrawal) Act 2018 in ihrer geänderten Fassung Teil des

nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist. Dieses Dokument stellt kein

Angebot zum Kauf von BioNTech-ADSs oder Aktien von BioNTech dar und ersetzt

nicht das britische Ausnahmedokument, das auf der Website von BioNTech

(https://investors.biontech.de/uk-disclaimer

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6EfnJF4o4dULHHRe4EnnFJ8XwBEl8HS790nX

9NUKmLvH5VUfFSb-FJV9dJ5aMzVvqYZjHs8kq5M-

n9JSd7xU77a2M5KtK1DpqvM57FlL4neP8ypRYodZRtes72XtZ549NzysASEi4lzB_ZuPtbQFVC7AUYLG

Etc1hSfjKSijE0M=)) kostenlos zur Verfügung steht.

Anlegerinnen und Anleger im Vereinigten Königreich sollten ADSs von BioNTech

ausschließlich auf der Grundlage des britischen Ausnahmedokuments

(einschließlich der darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente und etwaiger

Aktualisierungen, sofern vorhanden) in Bezug auf die ADSs von BioNTech erwerben

und das britische Ausnahmedokument (einschließlich der darin durch Verweis

aufgenommenen Dokumente und Aktualisierungen, sofern vorhanden) lesen, bevor sie

eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung, in die ADSs von

BioNTech zu investieren, verbundenen potenziellen Risiken und Chancen

vollständig zu verstehen. Eine Anlage in ADSs von BioNTech birgt zahlreiche

Risiken, einschließlich eines Totalverlusts der ursprünglichen Anlage.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

Â°