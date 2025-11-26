OTS: KSi International GmbH / KSi International (Brandible) übernimmt Promo ...

KSi International (Brandible) übernimmt Promo Color und stärkt

Kompetenz im Werbemitteldruck (FOTO)

Wer­bung Wer­bung

Dresden (ots) - Die KSi International GmbH, bekannt unter der Marke Brandible,

gibt heute die erste Übernahme der Unternehmensgeschichte bekannt. Das

Unternehmen übernimmt die Promo Color GmbH, eine etablierte Digitaldruckerei und

Veredelungsmanufaktur mit einer breit gefächerten Werbemittel-Produktpalette,

darunter Liegestühle, Roll-Ups und Beachflags.

Mit dieser strategischen Akquisition setzt Brandible einen bedeutenden Schritt

Wer­bung Wer­bung

für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Die Geschäftsführer Uwe Kasper,

Danilo Schmidt und Sebastian Reichel betonen, dass die Übernahme ein

konsequenter und strategisch wichtiger Schritt sei, um das bestehende

Produktportfolio gezielt zu erweitern und die Wertschöpfung stärker im eigenen

Unternehmen zu halten.

"Die Investition in die Promo Color GmbH eröffnet uns enorme Chancen", erklärt

Wer­bung Wer­bung

Uwe Kasper. "Als Digitaldruckerei mit hoher Fertigungstiefe bringt Promo Color

moderne Produktionskompetenz und effiziente Abläufe ein. Durch die

Zusammenführung von Produktion, Veredelung und Vertrieb profitieren wir von

kürzeren Lieferketten, einer höheren Flexibilität und können unseren Kundinnen

und Kunden künftig ein noch breiteres Produktspektrum in gewohnt hoher Qualität

bieten."

Sebastian Reichel ergänzt: "Mit der Promo Color GmbH gehen wir einen

entscheidenden Schritt hin zu unserer Vision, Brandible als vollständig

integrierten, technologisch führenden Anbieter im Werbemittelmarkt zu

etablieren. Die Zusammenführung von kreativer Entwicklung, digitaler Produktion

und hochwertiger Veredelung unter einem Dach ermöglicht uns, Innovationen

deutlich schneller umzusetzen und neue Standards in Qualität, Nachhaltigkeit und

Individualisierung zu setzen.

Wir schaffen damit eine Infrastruktur, die uns befähigt, zukünftige

Marktbedürfnisse nicht nur zu bedienen, sondern aktiv zu gestalten - und unseren

Kundinnen und Kunden ein bisher unerreichtes Maß an Flexibilität und

Markenwirkung zu bieten."

Danilo Schmidt unterstreicht zudem: "Vertikale Integration ist ein

entscheidender Baustein unserer langfristigen Strategie. Mit der Promo Color

GmbH holen wir wichtige Produktions- und Veredelungsprozesse ins eigene Haus.

Das stärkt unsere Unabhängigkeit, verbessert die Produktionssicherheit und

schafft neue Möglichkeiten für zukunftsorientiertes Wachstum."

Die Promo Color GmbH bringt ihr langjähriges Know-how und moderne

Produktionskapazitäten ein und wird künftig eng in die Geschäftseinheiten von

Brandible integriert. Die Übernahme stärkt den gemeinsamen Marktauftritt und

schafft eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum in einem dynamischen

Wettbewerbsumfeld.

Mit diesem Zusammenschluss setzt die KSi International GmbH ein klares Zeichen

für strategische Weiterentwicklung und die konsequente Ausrichtung auf eine

zukunftsstarke Positionierung innerhalb der Werbemittel- und Brandingbranche.

Über Brandible

Brandible ist die Plattform für effektive Markenwirkung. Das Produktportfolio

für Geschäftskunden umfasst mehr als 150.000 Produkte, von klassischen

Werbeartikeln über Kleidung bis hin zu Werbetechnik, Druckprodukten und

Verpackungen. Seit 2007 bietet Brandible branchenerfahrenen Kundenservice,

fachliche Beratung zum strategischen Einsatz der Werbemittel sowie

Sonderanfertigungen von Werbeartikeln.

Weitere Informationen: https://www.brandible.de/

Pressekontakt:

Cordula Roßberg

+49 (0)351-265 512-115

mailto:cordula.rossberg@brandible.de

KSi International GmbH

Zellescher Weg 3

01069 Dresden

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146625/6166904

OTS: KSi International GmbH