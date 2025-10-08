DAX 24.673 +0,3%ESt50 5.656 +0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,77 -3,0%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.758 -1,3%Euro 1,1623 +0,0%Öl 66,33 +0,4%Gold 4.039 +0,0%
12,60 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
11,00 GBP +0,09 GBP +0,79 %
LSE
Marktkap. 62,35 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

Jefferies & Company Inc.

National Grid Buy

10:16 Uhr
National Grid Buy
National Grid plc
12,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat National Grid auf "Buy" mit einem Kursziel von 1260 Pence belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Buy

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,60 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,97 £		 Abst. Kursziel*:
14,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,00 £		 Abst. Kursziel aktuell:
14,58%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,98 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

10:16 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 National Grid Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu National Grid plc

finanzen.net FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 mittags mit Kursplus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag im Plus
finanzen.net FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Optimismus in Europa: Zum Start Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Was Analysten von der National Grid-Aktie erwarten
reNEWS National Grid confirms £12bn HVDC civils awards
Zacks All You Need to Know About National Grid (NGG) Rating Upgrade to Strong Buy
Zacks Reasons to Include National Grid Stock in Your Portfolio Right Now
reNEWS National Grid launches £8bn substation drive
Financial Times National Grid under renewed scrutiny over network maintenance spending
Zacks Why National Grid Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
Financial Times Shift to solar comes at a price for Pakistan’s national grid
BBC Heathrow considering legal action against National Grid over fire that caused shutdown
