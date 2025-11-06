DAX 23.500 -1,0%ESt50 5.568 -0,8%MSCI World 4.295 -0,7%Top 10 Crypto 13,52 -3,2%Nas 22.753 -1,3%Bitcoin 86.320 -1,6%Euro 1,1572 +0,2%Öl 63,65 +0,1%Gold 3.995 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Take Two 914508 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
The Trade Desk: Q3 über Konsens, CTV treibt starken Q4-Ausblick – UBS hebt Kursziel auf 82 USD The Trade Desk: Q3 über Konsens, CTV treibt starken Q4-Ausblick – UBS hebt Kursziel auf 82 USD
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

National Grid Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
13,10 EUR -0,10 EUR -0,76 %
STU
11,52 GBP -0,09 GBP -0,73 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 65 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DQWX

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BDR05C01

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NGGTF

Goldman Sachs Group Inc.

National Grid Buy

14:41 Uhr
National Grid Buy
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
13,10 EUR -0,10 EUR -0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1244 auf 1254 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Donnerstag an die Resultate des Stromnetzbetreibers im dritten Quartal an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Buy

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
12,54 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,52 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,90 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

14:41 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:46 National Grid Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 National Grid Neutral UBS AG
06.11.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu National Grid plc

dpa-afx Netzausbau National Grid-Aktie tiefer: Hohe Investitionen schieben an National Grid-Aktie tiefer: Hohe Investitionen schieben an
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 am Nachmittag im Minus
finanzen.net FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in National Grid von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt am Nachmittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit Gewinnen
finanzen.net Analysten sehen für National Grid-Aktie Luft nach oben
finanzen.net FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsstart
MotleyFool National Grid (NGG) Q2 2026 Earnings Transcript
reNEWS National Grid consults on Cross Border Connection
reNEWS National Grid confirms £12bn HVDC civils awards
Zacks All You Need to Know About National Grid (NGG) Rating Upgrade to Strong Buy
Zacks Reasons to Include National Grid Stock in Your Portfolio Right Now
reNEWS National Grid launches £8bn substation drive
Financial Times National Grid under renewed scrutiny over network maintenance spending
Zacks Why National Grid Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
RSS Feed
National Grid plc zu myNews hinzufügen