Analysten sehen für National Grid-Aktie Luft nach oben

Die National Grid-Aktie wurde im Oktober 2025 von 5 Experten analysiert.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für National Grid ein Kursziel von 12,04 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,64 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 11,40 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 12,60 GBP 10,53 09.10.2025 Deutsche Bank AG 11,50 GBP 0,88 03.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 12,25 GBP 7,46 03.10.2025 RBC Capital Markets 11,25 GBP -1,32 02.10.2025 Jefferies & Company Inc. 12,60 GBP 10,53 02.10.2025

Redaktion finanzen.net