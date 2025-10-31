DAX23.954 -0,7%Est505.661 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.675 +0,4%Bitcoin94.645 +1,2%Euro1,1528 -0,3%Öl65,05 +0,5%Gold3.988 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Analysten sehen für National Grid-Aktie Luft nach oben

31.10.25 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
13,10 EUR 0,10 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die National Grid-Aktie wurde im Oktober 2025 von 5 Experten analysiert.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für National Grid ein Kursziel von 12,04 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,64 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 11,40 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.12,60 GBP10,5309.10.2025
Deutsche Bank AG11,50 GBP0,8803.10.2025
JP Morgan Chase & Co.12,25 GBP7,4603.10.2025
RBC Capital Markets11,25 GBP-1,3202.10.2025
Jefferies & Company Inc.12,60 GBP10,5302.10.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf National Grid

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf National Grid

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu National Grid plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu National Grid plc

DatumRatingAnalyst
09.10.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025National Grid BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025National Grid BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025National Grid OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.10.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2025National Grid NeutralUBS AG
28.05.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.10.2018National Grid SellCFRA
13.04.2018National Grid SellS&P Capital IQ
22.01.2018National Grid SellUBS AG
14.12.2017National Grid SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2017National Grid SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für National Grid plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen