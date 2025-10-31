Analysten sehen für National Grid-Aktie Luft nach oben
Die National Grid-Aktie wurde im Oktober 2025 von 5 Experten analysiert.
4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für National Grid ein Kursziel von 12,04 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,64 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 11,40 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|12,60 GBP
|10,53
|09.10.2025
|Deutsche Bank AG
|11,50 GBP
|0,88
|03.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|12,25 GBP
|7,46
|03.10.2025
|RBC Capital Markets
|11,25 GBP
|-1,32
|02.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|12,60 GBP
|10,53
|02.10.2025
Analysen zu National Grid plc
