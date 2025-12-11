DAX 24.295 +0,7%ESt50 5.754 +0,8%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,07 -0,6%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.831 +0,1%Euro 1,1737 +0,0%Öl 61,63 +0,1%Gold 4.286 +0,1%
Heute im Fokus
DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Aufwind -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- lululemon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Goldpreis: Rekordhoch wieder in Reichweite Goldpreis: Rekordhoch wieder in Reichweite
NVIDIA-Aktie: Huang tadelt Manager für ihre "Anti-KI"-Haltung gegenüber Mitarbeitern NVIDIA-Aktie: Huang tadelt Manager für ihre "Anti-KI"-Haltung gegenüber Mitarbeitern
National Grid Aktie

12,80 EUR +0,10 EUR +0,79 %
STU
11,78 CHF -0,11 CHF -0,95 %
BRX
Marktkap. 63,22 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

JP Morgan Chase & Co.

National Grid Overweight

08:16 Uhr
National Grid Overweight
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
12,80 EUR 0,10 EUR 0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1250 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet vom britischen Netzbetreiber positive mittelfristige Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026. Seine absoluten Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Overweight

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
12,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
13,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,02 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

08:16 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 National Grid Outperform Bernstein Research
05.12.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 National Grid Overweight Barclays Capital
14.11.25 National Grid Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu National Grid plc

