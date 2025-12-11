National Grid Aktie
Marktkap. 63,22 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1250 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet vom britischen Netzbetreiber positive mittelfristige Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026. Seine absoluten Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Overweight
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
12,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
13,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,02 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
