DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.289 -0,2%Euro1,1781 ±0,0%Öl62,24 -0,2%Gold4.480 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Bayer BAY001 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für die Aktienmärkte in 2026 Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für die Aktienmärkte in 2026
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lukrative National Grid-Investition?

FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen

25.12.25 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in National Grid-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
13,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE feiertags-bedingt kein Handel mit dem National Grid-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die National Grid-Aktie bei 7,80 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.282,170 National Grid-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.584,68 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 24.12.2025 auf 11,38 GBP belief. Aus 10.000 GBP wurden somit 14.584,68 GBP, was einer positiven Performance von 45,85 Prozent entspricht.

National Grid markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf National Grid

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf National Grid

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu National Grid plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu National Grid plc

DatumRatingAnalyst
12.12.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025National Grid OutperformBernstein Research
05.12.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025National Grid OverweightBarclays Capital
14.11.2025National Grid OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.12.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025National Grid OutperformBernstein Research
05.12.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025National Grid OverweightBarclays Capital
14.11.2025National Grid OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025National Grid NeutralUBS AG
02.10.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2025National Grid NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.10.2018National Grid SellCFRA
13.04.2018National Grid SellS&P Capital IQ
22.01.2018National Grid SellUBS AG
14.12.2017National Grid SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2017National Grid SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für National Grid plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen