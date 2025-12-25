FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukrative National Grid-Investition?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in National Grid-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE feiertags-bedingt kein Handel mit dem National Grid-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die National Grid-Aktie bei 7,80 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.282,170 National Grid-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.584,68 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 24.12.2025 auf 11,38 GBP belief. Aus 10.000 GBP wurden somit 14.584,68 GBP, was einer positiven Performance von 45,85 Prozent entspricht.

National Grid markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net