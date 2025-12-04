DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.415 -0,1%Top 10 Crypto 12,20 -2,5%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 79.221 +0,1%Euro 1,1667 +0,2%Öl 63,20 -0,3%Gold 4.224 +0,4%
National Grid Aktie

13,10 EUR +0,10 EUR +0,77 %
STU
12,15 CHF +0,06 CHF +0,52 %
BRX
Marktkap. 64,91 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

08:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
13,10 EUR 0,10 EUR 0,77%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid von 1225 auf 1250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die finale Entscheidung des britischen Regulierers für die Stromnetze für die kommenden fünf Jahre ab 1. April 2026 untermauere seine positive Einschätzung für National Grid und SSE, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstagabend./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
12,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
13,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,02 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

08:36 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 National Grid Overweight Barclays Capital
14.11.25 National Grid Outperform Bernstein Research
07.11.25 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 National Grid Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu National Grid plc

finanzen.net FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börsianer warten auf Impulse: STOXX 50 am Nachmittag mit Verschnaufpause
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur National Grid-Aktie im November 2025
finanzen.net Börse Europa: So performt der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende
finanzen.net FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 fällt mittags zurück
MotleyFool National Grid (NGG) Q2 2026 Earnings Transcript
reNEWS National Grid consults on Cross Border Connection
reNEWS National Grid confirms £12bn HVDC civils awards
Zacks All You Need to Know About National Grid (NGG) Rating Upgrade to Strong Buy
Zacks Reasons to Include National Grid Stock in Your Portfolio Right Now
reNEWS National Grid launches £8bn substation drive
Financial Times National Grid under renewed scrutiny over network maintenance spending
Zacks Why National Grid Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
RSS Feed
National Grid plc zu myNews hinzufügen