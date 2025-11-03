National Grid Aktie
Marktkap. 64,44 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1225 Pence belassen. Der britische Stromnetzbetreiber habe mit dem Gewinn je Aktie positiv überrascht, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt außerdem, dass das Niveau der Nettoschulden bei Anlegern gut ankommen dürfte./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Overweight
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
12,25 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
13,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Pavan Mahbubani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,98 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|11:46
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:46
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:46
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.18
|National Grid Sell
|CFRA
|13.04.18
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|22.01.18
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.12.17
|National Grid Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.17
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|28.05.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets