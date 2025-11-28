DAX23.784 +0,1%Est505.656 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 -1,1%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.144 +0,6%Euro1,1566 -0,3%Öl63,26 -0,2%Gold4.176 +0,4%
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Eon auf 'Equal Weight' - Ziel 16 Euro

28.11.25 11:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,24 EUR -0,07 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon (EON SE) mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion auf einen "Handelsblatt"-Artikel sei übertrieben, schrieb Peter Crampton am Donnerstagnachmittag. Darin wurde berichtet, dass einige Netzbetreiber die vom Staat bezuschusste Senkung der Netzentgelte nicht an ihre Kunden weitergegeben hätten. Dabei sei Westnetz von Eon explizit genannt worden, so Crampton. Aus seiner Sicht wird gerne negativ über Versorger berichtet. Die Stromrechnungen der Verbraucher setzten sich aus vielen Komponenten zusammen. Netzentgelte seien der kleinste Faktor./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:22 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

