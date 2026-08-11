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SMC Research

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08:34 Uhr
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Die STS Group hat nach Darstellung von SMC-Research den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 9 Prozent auf 156,8 Mio. Euro und das EBITDA um 35 Prozent auf 14,9 Mio. Euro gesteigert. Auch wenn die Dynamik im zweiten Halbjahr geringer ausfallen soll, erwartet SMC-Analyst Holger Steffen eine weiterhin positive Entwicklung, sieht eine günstige Bewertung und stuft die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch.

STS habe mit den Zahlen für das erste Halbjahr 2026 ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Unternehmen habe den Umsatz um 9 Prozent auf 156,8 Mio. Euro gesteigert, was in eine Verbesserung des EBITDA um 35 Prozent auf 14,9 Mio. Euro habe umgemünzt werden können. Unter dem Strich habe daraus ein Nettogewinn von 2,6 Mio. Euro resultiert, nach einem Verlust von -0,7 Mio. Euro vor einem Jahr. Noch deutlicher würden die Fortschritte im Free-Cashflow-Überschuss, der von 6,8 auf 13,4 Mio. Euro zugelegt habe. Damit habe die Nettoverschuldung auf nur noch 10,9 Mio. Euro reduziert werden können. In Relation zum rollierenden Zwölfmonats-EBITDA entspreche das einem sehr moderaten Multiple von 0,4.

Die Zahlen ließen sich so nicht auf das Gesamtjahr hochrechnen, da das Management für das zweite Halbjahr mit einer geringeren Geschäftsdynamik rechne. Insbesondere der chinesische Markt dürfte sich nach einer Sonderkonjunktur wieder abschwächen, aber auch saisonal sei der Zeitraum Juli bis Dezember üblicherweise schwächer. Für das Geschäftsjahr werde daher weiterhin mit einem Umsatz in etwa auf dem Vorjahresniveau (292 Mio. Euro) und einer leichten Verbesserung des EBITDA (2025: 23 Mio. Euro) kalkuliert.

Die Analysten hielten die Prognose für konservativ und gingen davon aus, dass STS in diesem Jahr Erlöse von 302 Mio. Euro und ein EBITDA von 26,2 Mio. Euro erzielen könne.

Und auch darüber hinaus sehen die Analysten gute Chancen für eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Das US-Werk, das 2025 in den Regelbetrieb übergegangen sei, verfüge noch über deutliche Ausbaureserven und biete eine ideale Basis für die Akquise weiterer Aufträge in den USA.

Aktuell baue STS bereits das nächste neue Werk auf – gemeinsam mit Großaktionär Adler Pelzer in China. Der neue Standort in Taixing werde von Gesellschaften der Adler Pelzer Group errichtet; die Produktionsflächen sollten künftig gemeinsam von Adler Pelzer und STS genutzt werden. Mit diesem neuen gemeinsam genutzten Standort werde das dortige Produktspektrum ausgeweitet und auch der chinesische Automobilmarkt, insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge, stärker adressiert. Auf Basis der starken Marktposition vor Ort trauten die Analysten STS auch hier eine erfolgreiche Entwicklung zu.

Die erzielten großen Fortschritte und die aus Sicht der Analysten aussichtsreichen Perspektiven spiegelten sich in dem von den Analysten ermittelten fairen Wert wider, der sich gegenüber der letzten Analyse von 10,70 auf 12,70 Euro erhöht habe und damit weit über dem Börsenkurs liege.

Die Analysten konstatierten damit eine deutliche Unterbewertung, ablesbar beispielsweise aus der Relation des Enterprise Value zum EBITDA, die sie für das laufende Jahr lediglich auf 1,4 taxierten.

Da das Unternehmen nach Einschätzung der Analysten aktuell auch unter schwierigen Rahmenbedingungen den Wechsel in den Wachstumsmodus geschafft habe und inzwischen nicht nur deutlich positive freie Cashflows, sondern auch ein positives Nettoergebnis erzielt habe, stuften die Analysten ihr Urteil von „Hold“ auf „Buy“ hoch – denn in der fehlenden Wachstumsdynamik und dem negativen Nettoergebnis haben sie noch die wesentlichen Hemmnisse für eine Kurserholung gesehen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.08.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 18.08.2026 um 18:50 Uhr fertiggestellt und am 19.08.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-19-SMC-Studie-STS-Group_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: STS Group Kaufen

Unternehmen:
STS Group AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
12,70 €
Rating jetzt:
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3,49 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
3,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
267,05%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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