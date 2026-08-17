AstraZeneca Aktie
Marktkap. 209,64 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AI Analyse
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17600 Pence auf "Buy" belassen. Nach dem Scheitern des Wirkstoffs Wainua im Einsatz gegen eine seltene Herzerkrankung richte sich der Blick am Markt nun auf die in diesem Jahr verbleibenden Impulse, schrieb Colin White am Dienstag. Dazu zählten das Erreichen des Umsatzziels von 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 und die Kernprodukte für die Jahre 2031 bis 2033. Für beide Aspekte könne der Wirkstoff Tozorakimab hilfreich sein./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
176,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
137,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Colin White
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,21 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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