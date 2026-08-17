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Symbol AZN

AI Analyse

UBS AG

AstraZeneca Buy

08:26 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
138,85 EUR 0,40 EUR 0,29%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17600 Pence auf "Buy" belassen. Nach dem Scheitern des Wirkstoffs Wainua im Einsatz gegen eine seltene Herzerkrankung richte sich der Blick am Markt nun auf die in diesem Jahr verbleibenden Impulse, schrieb Colin White am Dienstag. Dazu zählten das Erreichen des Umsatzziels von 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 und die Kernprodukte für die Jahre 2031 bis 2033. Für beide Aspekte könne der Wirkstoff Tozorakimab hilfreich sein./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
176,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
137,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Colin White 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

08:26 AstraZeneca Buy UBS AG
17.08.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG
04.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
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