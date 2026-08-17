Nike Aktie
Marktkap. 50,01 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
AI Analyse
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Sector Perform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 40,06
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 40,05
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 49,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
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