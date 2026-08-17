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RBC Capital Markets

Nike Sector Perform

08:01 Uhr
Nike Sector Perform
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Nike Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Sector Perform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 40,06		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 40,05		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 49,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

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