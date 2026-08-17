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PUMA Aktie

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25,81 EUR -0,08 EUR -0,31 %
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Marktkap. 3,77 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

PUMA SE Sector Perform

08:01 Uhr
PUMA SE Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
25,81 EUR -0,08 EUR -0,31%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt. Für Puma und JD Sports seien die Signale durchwachsen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
25,75 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
25,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

08:01 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
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04.08.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 PUMA Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, buy
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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