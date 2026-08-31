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PUMA Aktie

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24,30 EUR -0,02 EUR -0,08 %
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Marktkap. 3,74 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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AI Analyse

Barclays Capital

PUMA SE Equal Weight

09:16 Uhr
PUMA SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
24,30 EUR -0,02 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 22 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das globale Duopol in der Sportartikelbranche sei passe, schrieb die neu für den Sektor verantwortliche Expertin Viktoria Petrova am Dienstag. Sie suchte mit Wachstumsprognosen aus der Makro-Perspektive und individuellen Prognosen unter Berücksichtigung der Profitabilität nach Marktanteilen nach den kommenden Gewinnern und Verlierern. Adidas empfahl sie daraufhin in den Portfolios überzugewichten. Bei Puma sieht Petrova weder große Kursrisiken noch eine starke Klarheit./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Equal Weight

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
24,32 €		 Abst. Kursziel*:
2,80%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
24,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,88%
Analyst Name:
Viktoria Petrova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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