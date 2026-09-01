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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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54,60 EUR -0,52 EUR -0,94 %
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Marktkap. 62,34 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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AI Analyse

UBS AG

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

11:36 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
54,60 EUR -0,52 EUR -0,94%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aufschläge für das Express-Geschäft, die der Logistikkonzern für die Anfang Oktober anlaufende Hochsaison angekündigt habe, lägen im Rahmen der Vorjahrespreise bis darüber, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Er sieht dies als Hinweis, dass DHL nicht mit einer wesentlichen Verschlechterung der Nachfrage rechnet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
54,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
54,50 €		 Abst. Kursziel*:
0,00
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
54,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,18%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
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