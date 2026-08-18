Linde Aktie
Marktkap. 188,84 Mrd. EURKGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
AI Analyse
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 564 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Schwäche der US-Tochter Lincare sei verantwortlich für die jüngsten Kursverluste der Linde-Aktien, schrieb James Hooper am Mittwoch. Die Reaktion sei aber überzogen, das niedrigere Kursniveau biete nun eine Gelegenheit zum Einstieg, zumal das Kerngeschäft des Herstellers industriell genutzter Gase in einer guten Verfassung sei./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Outperform
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 564,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 478,70
|Abst. Kursziel*:
17,82%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 479,06
|Abst. Kursziel aktuell:
17,73%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 566,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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