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Symbol LIN

AI Analyse

Bernstein Research

Linde Outperform

08:16 Uhr
Linde Outperform
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 564 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Schwäche der US-Tochter Lincare sei verantwortlich für die jüngsten Kursverluste der Linde-Aktien, schrieb James Hooper am Mittwoch. Die Reaktion sei aber überzogen, das niedrigere Kursniveau biete nun eine Gelegenheit zum Einstieg, zumal das Kerngeschäft des Herstellers industriell genutzter Gase in einer guten Verfassung sei./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 564,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 478,70		 Abst. Kursziel*:
17,82%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 479,06		 Abst. Kursziel aktuell:
17,73%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 566,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

08:16 Linde Outperform Bernstein Research
06.08.26 Linde Halten DZ BANK
05.08.26 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Linde Buy UBS AG
03.08.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
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