PNE Aktie
Marktkap. 566,86 Mio. EURDiv. Rendite 0,40%
WKN A0JBPG
ISIN DE000A0JBPG2
Symbol PNWDF
AI Analyse
PNE Kaufen
Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) das AEBITDA auf 27,4 Mio. Euro (HJ 2025: 4,7 Mio. Euro) gesteigert. Das Unternehmen verfüge über eine starke internationale Projektpipeline und generiere hohe und stabile Cashflows. Auf Basis einer aktualisierten Sum-of-the-parts-Bewertung senkt der Analyst das Kursziel auf 10,00 Euro (zuvor: 12,00 Euro), hebt die Einstufung aber auf „Buy“ (zuvor: „Add“) an.
(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.08.2026, 13:50 Uhr)
Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 19.08.2026 um 13:09 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=002b142d67b4f0685549ff5bf693fd70
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.
Bildquellen: PNE
Zusammenfassung: PNE Kaufen
|Unternehmen:
PNE AG
|Analyst:
First Berlin Equity Research GmbH
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
7,28 €
|Abst. Kursziel*:
37,36%
|Rating vorher:
n/a
|Kurs aktuell:
7,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,32%
|
Analyst Name:
Dr. Karsten von Blumenthal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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