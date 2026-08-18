DAX 26.100 -0,1%ESt50 6.474 +0,1%MSCI World 4.964 -0,2%Top 10 Crypto 8,2820 +1,4%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.533 -0,7%Euro 1,1604 +0,2%Öl 91,58 +0,6%Gold 4.365 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Unitree UNITRE Vonovia A1ML7J Allianz 840400 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Protokoll: DAX zeigt sich robust -- DocMorris hebt Prognose an -- SpaceX, NVIDIA, Nebius, Tesla, Bayer, KI-Aktien, RENK, adidas, Goldpreis, SK hynix, Samsung, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Amundi MSCI Emerging Ex China ETF: 33 Prozent Rendite im Jahr 2026 ohne Tencent und Alibaba Amundi MSCI Emerging Ex China ETF: 33 Prozent Rendite im Jahr 2026 ohne Tencent und Alibaba
Lufthansa-Aktie dennoch etwas fester: Analyst sieht neue Gewinnwarnung kommen Lufthansa-Aktie dennoch etwas fester: Analyst sieht neue Gewinnwarnung kommen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PNE Aktie

Kaufen
Verkaufen
PNE Aktien-Sparplan
7,39 EUR +0,13 EUR +1,79 %
STU
finanzen.net zero
PNE jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 566,86 Mio. EUR

Div. Rendite 0,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JBPG

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0JBPG2

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PNWDF

AI Analyse

First Berlin Equity Research GmbH

PNE Kaufen

13:59 Uhr
PNE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
PNE AG
7,39 EUR 0,13 EUR 1,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) das AEBITDA auf 27,4 Mio. Euro (HJ 2025: 4,7 Mio. Euro) gesteigert. Das Unternehmen verfüge über eine starke internationale Projektpipeline und generiere hohe und stabile Cashflows. Auf Basis einer aktualisierten Sum-of-the-parts-Bewertung senkt der Analyst das Kursziel auf 10,00 Euro (zuvor: 12,00 Euro), hebt die Einstufung aber auf „Buy“ (zuvor: „Add“) an.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.08.2026, 13:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 19.08.2026 um 13:09 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=002b142d67b4f0685549ff5bf693fd70
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: PNE

Zusammenfassung: PNE Kaufen

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
First Berlin Equity Research GmbH		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
7,28 €		 Abst. Kursziel*:
37,36%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
7,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,32%
Analyst Name:
Dr. Karsten von Blumenthal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PNE AG

13:59 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
18.08.26 PNE Kaufen SMC Research
14.08.26 PNE Buy Warburg Research
18.06.26 PNE Buy Warburg Research
21.05.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
mehr Analysen

Nachrichten zu PNE AG

StockXperts PNE: Zielerreichung weiterhin realistisch PNE: Zielerreichung weiterhin realistisch
Aktien-Global PNE: Starke Projektpipeline
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zum Start in der Verlustzone
Aktien-Global PNE: Zielerreichung weiterhin realistisch
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX am Montagmittag in der Verlustzone
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung im Plus
finanzen.net PNE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Half-year results: PNE holds its own amid challenging conditions
reNEWS PNE sale falls flat as bidders baulk at valuation
EQS Group EQS-Adhoc: PNE AG updates on ongoing sales process
EQS Group EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: PNE AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS PNE sells two wind projects
RSS Feed
PNE AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.