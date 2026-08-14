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AI Analyse

Deutsche Bank AG

grenke Buy

09:26 Uhr
grenke Buy
Aktie in diesem Artikel
grenke AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 19 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Leasing-Anbieter habe durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der starke operative Hebel müsse weiterhin hohe Kreditausfälle kompensieren./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GRENKE AG

Zusammenfassung: grenke Buy

Unternehmen:
grenke AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,12 €		 Abst. Kursziel*:
52,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,33%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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