Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Siemens Energy, Gold, Nintendo, Alibaba im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende - Kursziel vervielfacht Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende - Kursziel vervielfacht
Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt
Kursverlauf

Börse London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus

23.01.26 09:27 Uhr
Börse London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus | finanzen.net

Der FTSE 100 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
37,00 EUR -3,00 EUR -7,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
14,22 EUR -0,04 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Imperial Brands plc
34,74 EUR -0,10 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Legal & General plc
2,94 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
10.175,3 PKT 25,2 PKT 0,25%
Charts|News|Analysen

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:10 Uhr 0,16 Prozent auf 10.166,49 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,808 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10.150,05 Punkten, nach 10.150,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10.141,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.166,91 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,672 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 23.12.2025, den Stand von 9.889,22 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 23.10.2025, einen Wert von 9.578,57 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8.565,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,16 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.257,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.951,14 Zählern erreicht.

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Coca-Cola HBC-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,047 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,24 erwartet. Mit 8,60 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Imperial Brands plc

DatumRatingAnalyst
08.03.2022Imperial Brands OverweightBarclays Capital
04.09.2020Imperial Brands overweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2020Imperial Brands buyJefferies & Company Inc.
26.09.2019Imperial Brands UnderperformRBC Capital Markets
12.07.2019Imperial Brands UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.03.2022Imperial Brands OverweightBarclays Capital
04.09.2020Imperial Brands overweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2020Imperial Brands buyJefferies & Company Inc.
11.02.2019Imperial Brands OutperformCredit Suisse Group
14.01.2019Imperial Brands OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
11.07.2019Imperial Brands NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.09.2018Imperial Brands NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.09.2018Imperial Brands NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2018Imperial Brands NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.07.2018Imperial Brands NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.09.2019Imperial Brands UnderperformRBC Capital Markets
12.07.2019Imperial Brands UnderperformRBC Capital Markets
15.10.2018Imperial Brands UnderperformRBC Capital Markets
18.09.2018Imperial Brands UnderweightMorgan Stanley
03.09.2018Imperial Brands UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Imperial Brands plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
