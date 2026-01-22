Börse London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus

Kursverlauf

Der FTSE 100 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:10 Uhr 0,16 Prozent auf 10.166,49 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,808 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10.150,05 Punkten, nach 10.150,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10.141,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.166,91 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,672 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 23.12.2025, den Stand von 9.889,22 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 23.10.2025, einen Wert von 9.578,57 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8.565,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,16 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.257,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.951,14 Zählern erreicht.

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Coca-Cola HBC-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,047 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,24 erwartet. Mit 8,60 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

