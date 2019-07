NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Imperial Brands von 2300 auf 2100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Tabakkonzern gehöre zu den wenigen Ausnahmen unter den europäischen Konsumgüterherstellern, für die er seine Schätzung für die Kapitalkosten nicht gesenkt, sondern angehoben habe, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies auf den nun schwieriger vorhersagbaren Barmittelzufluss im Geschäft mit konventionellen Zigaretten durch neue Produkte wie E-Zigaretten, welche tiefgreifende Veränderungen für die Hersteller mit sich brächten./gl/elm



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / 00:15 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.