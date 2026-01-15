DAX 25.309 -0,2%ESt50 6.025 -0,3%MSCI World 4.517 +0,0%Top 10 Crypto 12,89 -1,1%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.436 +0,1%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,81 -0,1%Gold 4.607 -0,2%
BP Aktie

5,02 EUR -0,02 EUR -0,44 %
STU
4,35 GBP -0,03 GBP -0,70 %
LSE
Marktkap. 78,14 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BP Buy

08:36 Uhr
BP Buy
BP plc (British Petrol)
5,02 EUR -0,02 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach einem Zwischenbericht zum Schlussquartal 2025 von 525 auf 520 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Henry Tarr verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die hohen Abschreibungen, die der Ölkonzern mitgeteilt habe. Gleichzeitig sinke aber die Nettoverschuldung. Er senkte seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2025 und 2026 unter anderem in Erwartung niedrigerer Gewinne in der Sparte Gas & Low Carbon (GLC)./mis/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,38 £		 Abst. Kursziel*:
18,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,35 £		 Abst. Kursziel aktuell:
19,58%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:36 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 BP Neutral UBS AG
14.01.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
14.01.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

