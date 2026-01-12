DAX25.308 -0,4%Est506.017 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.439 -0,5%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,06 +0,9%Gold4.635 +1,1%
ROUNDUP/ Nach Chefwechsel: BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal

14.01.26 11:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,00 EUR -0,05 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP rechnet im abgelaufenen Schlussquartal mit milliardenschweren Wertminderungen. Es seien 4 bis 5 Milliarden US-Dollar (3,4 bis 4,3 Mrd Euro) Abschreibungen auf den Geschäftsbereich mit Gas und weniger CO2-intensiven Energiequellen zu erwarten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zu den weniger CO2-intensiven Energiequellen zählen etwa Wasserstoff, CO2-Abscheidung sowie Biokraftstoffe.

BP machte keine Angaben, auf welche Projekte die Abschreibungen genau entfallen. Und auch im angestammten Ölgeschäft lief es zum Jahresende bei im Schnitt niedrigeren Ölpreisen eher schleppend. Die BP-Aktie fiel in London um knapp ein Prozent.

Im vierten Quartal sei mit einer Fördermenge auf dem Niveau des Vorquartals zu rechnen, hieß es weiter. Dabei wirken sich allerdings unter anderem Preisverzögerungen für die Förderung im Golf von Mexiko und in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus. Laut Jefferies-Analyst Mark Wilson verfehlte der Ölkonzern damit die Erwartungen. Das Geschäft mit Gas und kohlenstoffärmeren Energiequellen dürfte BP zufolge schwächer ausfallen als im Vorquartal.

Für einige Analysten bedeuten die Aussagen zur Geschäftsentwicklung ein gewisses Abwärtspotenzial der Konsensschätzungen. Lydia Rainforth von der britischen Investmentbank Barclays wertete sie hingegen neutral, da sie den bisher im Sektor beobachteten Trends entsprächen. Die angekündigte Abschreibung lenke aber den Fokus auf die Kapitalverwendung, merkte sie an. Zumindest sei auch die Nettoverschuldung gesunken.

RBC-Experte Biraj Borkhataria sieht in den Abschreibungen ein Aufräumen unter dem neuen Management. Die nächsten logischen Schritte wären, Aktienrückkäufe zu streichen und einen weiteren Schuldenabbau zu ermöglichen.

BP hatte sich vor wenigen Wochen nach nicht einmal zwei Jahren von Murray Auchincloss als Konzernchef getrennt. Er hatte vor knapp einem Jahr eine 180-Grad-Wende vollzogen hin zum Öl- und Gasgeschäft, nachdem sein Vorgänger die erneuerbaren Energien noch stark hatte ausbauen wollen.

Auf Auchincloss folgt nun im April Meg O'Neil. Ihre Aufgabe dürfte es werden, den Ölriesen wieder auf Spur zu bringen, nachdem die Investitionen in kohlenstoffarme Technologien in den vergangenen Jahren gescheitert waren. Nicht zuletzt der aktivistische Aktionär Elliott hatte darauf gedrängt, wieder mehr in Öl und Gas zu investieren.

Quartalszahlen will BP am 10. Februar vorlegen./lew/men/jha/

