DAX 25.315 -0,4%ESt50 6.020 -0,2%MSCI World 4.523 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.344 -0,6%Euro 1,1648 +0,0%Öl 66,39 +1,4%Gold 4.630 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Ausblick: Goldman Sachs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Goldman Sachs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

Kaufen
Verkaufen
BP Aktien-Sparplan
5,02 EUR -0,03 EUR -0,65 %
STU
4,35 GBP -0,02 GBP -0,48 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 75,22 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850517

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007980591

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BPAQF

JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

12:06 Uhr
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
5,02 EUR -0,03 EUR -0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach dem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Neutral" belassen. Matthew Lofting sieht nach den aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung etwas Korrekturrisiko für die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie. Positiver erwähnte er am Mittwoch die Nettoschulden, die wegen des Einmaleffekts verkaufter Geschäftsteile niedriger sei als von ihm gedacht./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4,80 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,33 £		 Abst. Kursziel*:
10,82%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,35 £		 Abst. Kursziel aktuell:
10,39%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

12:11 BP Sector Perform RBC Capital Markets
12:06 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:56 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11:56 BP Overweight Barclays Capital
08.01.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Dow Jones Energiewende Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck
finanzen.net BP Aktie News: BP tendiert am Mittag auf rotem Terrain
dpa-afx ROUNDUP/ Nach Chefwechsel: BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal
dpa-afx BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal
finanzen.net Freundlicher Handel in London: Zum Handelsstart Pluszeichen im FTSE 100
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester
finanzen.net BP Aktie News: BP am Mittwochvormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Optimismus in Europa: Schlussendlich Gewinne im STOXX 50
Benzinga Stock Market Today: Dow Jones, Nasdaq 100 Futures Tumble Ahead Of Supreme Court Ruling On Trump&#39;s Tariffs—Wells Fargo, BP, WeRide In Focus
MarketWatch BP doesn’t wait for new CEO to take big write-off of renewables business
Financial Times BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business
Financial Times BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business
Zacks BP (BP) Gains As Market Dips: What You Should Know
Benzinga Price Over Earnings Overview: BP
PR Newswire Corteva and bp Launch Biofuel Feedstock Joint Venture Etlas™
Zacks BP (BP) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen