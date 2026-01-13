BP Aktie
Marktkap. 75,22 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach dem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Neutral" belassen. Matthew Lofting sieht nach den aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung etwas Korrekturrisiko für die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie. Positiver erwähnte er am Mittwoch die Nettoschulden, die wegen des Einmaleffekts verkaufter Geschäftsteile niedriger sei als von ihm gedacht./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Neutral
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4,80 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,33 £
|Abst. Kursziel*:
10,82%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
4,35 £
|Abst. Kursziel aktuell:
10,39%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|12:11
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|BP Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
