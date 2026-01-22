DAX 24.856 +0,0%ESt50 5.935 -0,4%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.885 -0,3%Euro 1,1738 -0,2%Öl 65,03 +1,0%Gold 4.914 -0,5%
BP Aktie

5,12 EUR +0,11 EUR +2,09 %
STU
4,44 GBP +0,08 GBP +1,74 %
LSE
Marktkap. 78,88 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Aufgrund niedrigerer Ölpreise dürften die Ergebnisse der integrierten europäischen Ölkonzerne im vierten Quartal schwächer ausfallen, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Gegenwind könne 2026 anhalten. Seine Sektorfavoriten sind BP und Neste./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,44 £		 Abst. Kursziel*:
17,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,44 £		 Abst. Kursziel aktuell:
17,01%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

