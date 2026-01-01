DAX24.859 ±0,0%Est505.940 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,94 +0,1%Nas23.560 +0,5%Bitcoin76.587 +0,6%Euro1,1777 +0,2%Öl65,85 +2,3%Gold4.981 +0,9%
Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi haben begonnen

23.01.26 17:11 Uhr

ABU DHABI (dpa-AFX) - Die ersten direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland seit Monaten haben begonnen. Das teilte das Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit. Die von den USA vermittelten Verhandlungen, die auch am Samstag fortgesetzt werden sollen, finden in der Hauptstadt des Golfstaats, Abu Dhabi, statt.

Bei den Gesprächen geht es im Kern darum, ob die Ukraine sich auf die russische Bedingung für einen Waffenstillstand einlässt und sich aus dem noch von Kiew kontrollierten Teil in der ostukrainischen Industrieregion Donbass zurückzieht. "Die Frage des Donbass ist eine Schlüsselfrage", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor den Verhandlungen. Auch der Kreml nannte den Donbass als wichtigsten Punkt.

Ukraine kontrolliert noch ein Fünftel des Gebietes Donezk

Washington drängt die Gegner Russland und Ukraine seit Monaten zu einem Ende des Kriegs. Moskau erhebt unter anderem Anspruch auf das gesamte Gebiet Donezk, das es nur zu knapp 80 Prozent kontrolliert. Kiew lehnt einen freiwilligen Abzug ab. Das Gebiet Donezk und das benachbarte Gebiet Luhansk, das russische Truppen fast vollständig kontrollieren, werden als Donbass bezeichnet.

Geführt werden die Gespräche von ukrainischer Seite vom Sekretär des Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, und dem neuen Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow. Russlands Präsident Wladimir Putin entsandte für Sicherheitsfragen den Leiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU, Igor Kostjukow, und andere Militärs./cmy/DP/mis