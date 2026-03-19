NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 22 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Matthew Lofting attestierte dem Ölkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie eine souveräne Präsentation auf dem Kapitalmarkttag. Die positiven Veränderungen in strategischer und operativer Hinsicht seien unterstrichen worden./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 13:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 13:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,50 €
|Abst. Kursziel*:
6,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,86%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|19:31
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:56
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
