Eni Aktie
Marktkap. 67,61 Mrd. EURKGV 18,72
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern verfüge über eine starke Förderpipeline, schrieb Michele della Vigna am Freitag nach dem Kapitalmarkttag von Vortag. Er lobte zudem die erhöhten Ausschüttungspläne./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 8:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,52 €
|Abst. Kursziel*:
6,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,71%
|
Analyst Name:
Michele della Vigna
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|11:51
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets