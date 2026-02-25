Eni Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte dem italienischen Energiekonzern operativ ein solides Quartal und einen soliden Ausblick. Einmalige Effekte hätten etwas Rückenwind verliehen, hieß es in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag
Analysen zu Eni S.p.A.
|12:21
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
